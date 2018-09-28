Первый капитан сборной Украины жестко раскритиковал Ракицкого

Первый капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий поделился своим мнением о нынешней национальной команде и о работе главного тренера Андрея Шевченко.

- Тренер работает с теми футболистами, которые у нас есть. Нужно усиливать состав лучшими исполнителями, но где их взять? У нас ограниченное количество топовых футболистов. Прежде всего, нужно добавлять в атаке.

Да, мы можем сыграть на контратаках, Коноплянка или Ярмоленко способны убежать от соперников. Но вот забить с позиционных атак - крайне трудно. Не всегда же играем с Хорватией или Германией, попадаются Армения или Молдова, в ворота которых также нужно забивать.

- Согласны, что сейчас - значительно меньше футбольных индивидуальностей, чем раньше?

- Да, их стало меньше. У нас игроки - как роботы. Они знают, как играть в защите и атаке, но делают это без импровизации. Создать, слепить что-то на ровном месте - этого не дано. При позиционных атаках вот эта «изюминка» как раз нужна - игрок должен уметь поставить точку.

- Тройка лучших капитанов в истории сборной Украины - от первого капитана в истории сборной Украины. Какой она будет?

- Буду субъективным в своем выборе, хотя есть объективные факты. Например, Тимощук провел за сборную более 140 матчей, но впоследствии сделал такие вещи, после которых попадание в топ-тройку - недопустимо. Не хочу даже его имени называть ...

Поэтому на первое место я поставлю Олега Романовича Лужного - это обязательно. Железный капитан. Лидер, который мог рявкнуть, повести за собой. На втором месте - Шева. На третьем - Ротань. Руслан мне импонирует как профессионал и как человек.

- Во многих интервью с участниками первого матча в истории сборной Украины часто говорится о том, какая странная форма была на наших игроках, как собирали команду. Но я нигде не встречал воспоминаний о том, пели наши сборники Государственный Гимн...

- Нет, не пели.

- А он исполнялся?

- Да.

- Почему же не пели?

- Еще при Союзе мы не были обученными петь гимн. Выстроились перед матчем, гимн прозвучал, все - играем. В Ужгороде был отголосок советизации в наших головах.

- Ракицкий до сих пор не поет...

- А вот этого я вообще не понимаю. Что это за позиция такая? Что ты хочешь показать, парень? Кто ты и что ты? Ты играешь за национальную сборную страны. За тебя болеют тысячи людей, которые хотят услышать от тебя Гимн - это хотя бы рот раскрой. Положи руку на сердце, по крайней мере...