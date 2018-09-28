Шахтер и Динамо вошли в топ-25 клубного рейтинга УЕФА

Ведущие украинские футбольные клубы попали в число 25 лучших команд Европы в обновленном рейтинге УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Десятку лучших в Европе продолжает удерживать донецкий "Шахтер" - 75 зачетных баллов. Киевское "Динамо" улучшило положение на одну строчку и теперь занимает 23 место - 55 очков. Идентична оценка и у португальской "Бенфики", которая занимает 22 место. На 0,5 баллов отстает "Базель".Отметим, что в первой десятке изменений не произошло: впереди идет "Реал", за ним - "Бавария", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус".

Добавим также, данные были обновлены по итогам поединков первого тура групповой стадии еврокубков.