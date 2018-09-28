Модрич: Не так легко вернуться в игровой ритм после ЧМ-2018

Полузащитник "Реала" Лука Модрич рассказал о возвращении к привычному ритму клубного футбола после чемпионата мира – 2018, на котором он в составе сборной Хорватии завоевал серебряные медали.

"Не так легко вернуться в игровой ритм после эмоций, пережитых на чемпионате мира. Мне нужно время, чтобы восстановить свою лучшую форму, и теперь я чувствую себя лучше с каждым днём, мне просто нужно больше играть. После окончания мундиаля у меня было лишь три недели отпуска. Получается, я играл без перерыва целый год, так что первая неделя отдыха была настоящим праздником.

Сборная Хорватии хотела добиться на чемпионате мира чего-то особенного, и мы это сделали. Теперь начался клубный сезон, и нам стоит забыть о том, что происходило в России", — цитирует Модрича Marca.