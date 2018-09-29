Моуриньо: Погба такой же футболист, как и все остальные

Жозе Моуриньо рассказал о работе с Полем Погба. Напомним, на днях португалец отобрал у игрока капитанскую повязку.

«Он такой же футболист, как и все остальные. Ни один игрок не может быть важнее, чем клуб. Если я буду доволен его работой, он сыграет. Если нет, он не сыграет. «Манчестер Юнайтед» больше, чем кто-либо, и я должен отстаивать эту позицию.

Я доволен его работой на этой неделе, очень доволен. Во вторник, среду и особенно четверг. Сегодня он не показал ничего выдающегося, но занимался усердно. Никто не выкладывался больше, чем он. Завтра он сыграет против «Вест Хэма», конец истории.

Людям, которые должны об этом знать, я детально рассказал, почему мы с тренерским штабом лишили Погба капитанской повязки. Так что Поль и другие игроки прекрасно знают причину.

Мы несколько недель анализировали, меняли свои мнения и в итоге пришли к выводу, что Поль - просто игрок, а не капитан. Решение принято», - сказал Моуриньо.