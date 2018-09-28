Скандал: Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

Жительница США Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает немецкий Spiegel.

Девушка утверждает, что инцидент случился в 2009 году в Лас-Вегасе. По ее словам Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.

Klage gegen Cristiano Ronaldo: "Und dann ist er auf mich drauf" https://t.co/FiQJvqV4bI pic.twitter.com/0CgP8Yp7IO — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 28 сентября 2018 г.

Как утверждают адвокаты американки, Роналду отрицает факт изнасилования, хотя и признал, что девушка отказывала ему в близости.

На данный момент 33-летний футболист находится в отношениях с испанской моделью Джиорджиной Родригес.

Напомним, ранее Роналду признал свою вину в деле о неуплате налогов в размере €14,7 миллионов и получил два года условного срока. В общей сложности суд обязал выплатить Криштиану €18,8 миллионов.