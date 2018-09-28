Коноплянка сыграет в России
Новости спорта: Немецкий Шальке сыграет с Зенитом в России товарищеский матч.
Шальке и Зенит 18 ноября проведут товарищеский на стадионе Санкт-Петербург, сообщает официальный сайт российского клуба.
Напомним, что Газпром, владеющий контрольным пакетом акций российского клуба, также является генеральным партнером гельзенкирхенцев.
В 2006 году клубы заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в январе 2007-го был сыгран первый товарищеский матч, завершившийся победой немцев (2:1).
Информация о том, какими составами сыграют команды в самый разгар сезона пока не приводится.
Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка в текущем сезоне сыграл 3 матча, а команда проиграла все 5 матчей на старте Бундеслиги и сыграла вничью дома с Порту (1:1) в Лиге чемпионов.