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Шахтер разгромил Карпаты со счетом 6:1

Игроки Шахтера
20:56 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Донецкий Шахтер разгромил в гостях львовские Карпаты перед выездом во Францию.

Во Львове местные Карпаты и донецкий Шахтер открывали 10-й тур УПЛ. Хозяева поля пытались сыграть в открытый футбол с чемпионом Украины и получили голы в ответ. Но начало положил удар со штрафного от Ярослава Ракицкого в девятку.

Нужно отдать должное Карпатам, которые весь матч пытались играть в свою игру. Уже в добавленное время хозяева забили гол престижа - отличился Швед.

«Карпаты» – «Шахтер» – 1:6

Голы: 90+2 Швед - 13 Ракицкий, 26 Фернандо Педро, 29 Мораес, 35 Марлос, 45, автогол Бородай, 79 Матвиенко.

«Карпаты»: Кучинский — Федецкий, Ковтун, Мехремич, Бородай — Гуцуляк, Эрбес — Мякушко, Ди Франко, Карраскаль — Швед.

Запасные: Пеньков, Клец, Варгас, Мендес, Лебеденко, Понде, Голодюк.

«Шахтер»: Пятов — Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Майкон, Степаненко — Марлос, Тайсон, Фернандо — Мораес.

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Сиприано, Патрик, Коваленко, Кайоде.

Напомним, во вторник, 2 октября, Шахтер сыграет во Франции против Лиона в рамках 2-го тура Лиги чемпионов.

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Новости спорта, Нвоости футбола, УПЛ, ФК Карпаты, ФК Шахтер.
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