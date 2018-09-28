Наставник Карпат прокомментировал разгром от Шахтера

Карпаты потерпели разгромное домашнее поражение от Шахтера со счетом 1:6 в матче украинской Премьер-лиги.

"У этой игры были два лица. В первом тайме решения судей в начале несколько напугали игроков. И этот страх вызвал определенную расконцентрацию", — отметил Мораиш.

"Первый голевой момент можно рассматривать как боязнь. Мы допустили ошибки, которые привели к остальным голам соперника в первом тайме. За этот интервал времени было трудно что-то изменить. В таких моментах нужно демонстрировать больший характер".

"Во втором тайме команда контролировала игру и в некоторых ситуациях создала опасные моменты. Шахтер — чемпион Украины. У них много хороших игроков. Я считаю, что этот результат слишком тяжелый для нас. Мы должны отдохнуть, восстановиться и думать о следующей игре".

"Я думаю, если бы они хотели забить еще 10 мячей, то они могли бы это сделать. Это характер чемпиона. Наша команда должна думать только о себе, чтобы выйти из этой сложной ситуации. Во втором тайме показали ту игру, которую должны были показывать".