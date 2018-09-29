Черноморец усилился нападающим из Нидерландов

Нидерландский полузащитник Роберт Мютзерс стал игроком одесского "Черноморца".

Об этом сообщил официальный сайт одесского клуба. Условия контракта клуб не раскрывает. Известно лишь, что в своей новой команде футболист будет играть под № 64. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Мютзерс – воспитанник голландского "Донгена", но за основную команду не играл. Выступал за "Де Трефферс" в третьем и четвертом дивизионах Нидерландов.

Последним клубом был "Дордрехт", за который он в прошлом сезоне провел 36 матчей, забил 12 голов и сделал 3 ассиста во втором дивизионе. 16 августа Мютзерс стал свободным агентом.

Всего за карьеру хавбек провел 103 матча, забил 39 голов и отдал 12 голевых передач.