Скандальный форвард Атлетико раскритиковал своего бывшего тренера

Нападающий Атлетико Коста рассказал о конфликте с экс-тренером Челси Антонио Конте.

"Это был плохой период для меня, но в том не было моей вины. Люди говорят разные вещи, но время все расставило по местам. Посмотрите, где сейчас Конте?

Я ушел из Челси не лучшим образом, но все из-за его поведения. Симеоне – это тренер, который открыт с вами. Если вы его не устраиваете, он прямо скажет, что в данный момент не рассчитывает на вас и попытается помочь стать лучше. С Конте все с точностью до наоборот. Мы выиграли чемпионат, и сразу после этого он прислал мне сообщение о том, что больше не хочет видеть меня в своей команде.

У меня был шанс вернуться в Атлетико без каких-либо преград. Но затем он сказал мне приступить к тренировкам со второй командой.

Для меня стало ясным, что я хочу перейти в Атлетико, даже при наличии других предложений. Пока у меня не получалось осуществить трансфер, я предпочел остаться со своей семьей в Бразилии. Для меня существуют другие ценности, которые не купишь за деньги", – рассказал Коста в интервью Marca.