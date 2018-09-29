Черкащина-Академия планирует перенести матч Кубка Украины против Карпат

Заместитель генерального директора по маркетингу, рекламе и связям с общественностью "Черкащины-Академии" Сергей Богуславец поделился впечатлениями о жеребьевка 1/8 Кубка Украины по футболу.

- "Карпаты" - команда с большой кубковой историей и мощными болельщиками. Уверен, что победит та команда, которая лучше подготовится к матчу, а игроки проявят волю к победе.

- Есть информация, что президент клуба Владимир Лашкул ведет переговоры с мэром города Умань Александром Цебрием о проведении матча с ФК "Карпаты" на стадионе "Уманьферммаш". Что вы скажете?

- Мы уже начали подготовку к матчу на стадионе "Заря" ОТГ Белозерье Черкасской области. Нас здесь любят, все свое. Но вместимость трибун стадиона -1000 зрителей. Поэтому, президент клуба В. Лашкул параллельно изучает вопрос о переносе матча на большую спортивную арену в пределах Черкасской области. Это позволит посмотреть матч "вживую" большему количеству зрителей и поддержать нашу команду болельщиков со всей Черкасской области. Надеюсь на понимание этого Белозерке. Действительно, президент имел разговор с мэром А. Цебрием. Вопрос в процессе изучения заинтересованными сторонами. Но нужно, чтобы стадион в Умани отвечал требованиям регламентов Федерации футбола Украины, прошел лицензирование и попал в список разрешенных исполкомом ФФУ. Тогда мы сможем организовать и провести матч.

- Соответствует ли поле в Белозерье требованиям Кубке?

- У меня сомнений нет. На мой взгляд, Положение о проведении Кубка Украины по футболу не содержит норм, не позволят принять "Карпаты" на нашем стадионе. Недавно другая команда украинской Премьер - лиги "Арсенал-Киев" гостила у нас и не выражала каких-либо претензий. Хотя ко мне уже звонили с ТРК ZIK, предлагали выкупить права на трансляцию матча, но их не устраивают имеющиеся места для установки камер. В связи с этим, нам тоже предлагалось переноса матча с Белозерье.