Малиновский о своем призе лучшего игрока месяца в Бельгии

25-летний украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал приз, выданный ему как лучшему игроку месяца в чемпионате Бельгии.

— Руслан, по итогам минувшего месяца ты стал лучшим футболистом чемпионата Бельгии. Неожиданно?

— Я об этом даже не задумывался, хотя сейчас наша команда играет так, что такой приз можно давать многим из футболистов Генка. Так что это — заслуга всего коллектива. Но мне, конечно, приятно. Теперь надо держать планку, а еще лучше — ее повышать.

— Похоже, ты — первый украинец, который удостоился такого признания в бельгийской лиге…

— Даже не знаю. Мне кажется, что если такие награды вручали и раньше, то они наверняка есть у Олега Ящука и Сергея Серебренникова, которые показывали в Бельгии хороший футбол.

— Теперь придется выставиться команде?

— У нас нет таких традиций. Да и временем свободным особо не располагаем. В субботу уже игра — принимаем Зульте-Варегем.