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Полузащитник Шахтера Фернандо о разгроме Карпат

Фернандо
12:04 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Хавбек "горняков" Фернандо доволен победой над Карпатами в 10-м туре УПЛ (6:1).

Полузащитник "Шахтера" Фернандо прокомментировал победу над "Карпатами" (6:1) в 10-м туре УПЛ.

"Результат заслуженный, ведь наша команда прекрасно играла и боролась до самого конца, уважая при этом соперника. Считаю, такой счет вполне оправдан. Оппонент не был сегодня слабым, просто мы были хороши: стояли друг за друга, каждый старался на поле и приложил максимум усилий для победы. Этого оказалось достаточно. Силы на Лигу чемпионов во втором тайме мы не берегли, просто снизили ритм, что абсолютно нормально после такой интенсивной первой половины. Только теперь начинаем готовиться к "Лиону", — сказал Фернандо после матча.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, Фернандо, ФК Карпаты, ФК Шахтер, Футбол.
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