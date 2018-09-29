Полузащитник Шахтера Фернандо о разгроме Карпат

Полузащитник "Шахтера" Фернандо прокомментировал победу над "Карпатами" (6:1) в 10-м туре УПЛ.

"Результат заслуженный, ведь наша команда прекрасно играла и боролась до самого конца, уважая при этом соперника. Считаю, такой счет вполне оправдан. Оппонент не был сегодня слабым, просто мы были хороши: стояли друг за друга, каждый старался на поле и приложил максимум усилий для победы. Этого оказалось достаточно. Силы на Лигу чемпионов во втором тайме мы не берегли, просто снизили ритм, что абсолютно нормально после такой интенсивной первой половины. Только теперь начинаем готовиться к "Лиону", — сказал Фернандо после матча.