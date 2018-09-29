Хавбек Тоттенхэма рассказал об уклонении от корейской армии

Полузащитник Тоттенхэма Хин Мин Сон рассказал о своих эмоциях после победы на Азиатских играх-2018 и о своих целях после того, как он избежал призыва в корейскую армию.

"Некоторые игроки избежали армии и теперь больше ни о чем не заботятся. Я не хочу так делать, я хочу быть более голодным и работать тяжелее.

Я благодарен и мне было жаль партнеров по команде и болельщиков во время Азиатских игр. Я чувствовал, что мне не хватало их, а им не хватало меня. Но мы выиграли трофей, я очень счастлив, и я был рад снова предстать перед болельщиками.

Это много значит для Южной Кореи. Ни одна команда не выигрывала этот титул дважды подряд. Мы это сделали, и наша страна нами гордится, а я горд нашей страной.

Я не думал о военной службе, прежде всего стремился поехать и выиграть турнир. Конечно, я волновался во время соревнований, в хорошем ли я положении, но моей целью не было избежать призыва в армию. Сейчас я в хорошем положении, но до сих пор голоден, и действительно тяжело работаю, чтобы заверить, что не разочарую фанатов", – сказал Сон Sky Sports.