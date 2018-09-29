Как Динамо готовится к игре с ФК Арсенал-Киев (Видео)

В общую группу вернулся форвард Артем Беседин, который пропустил уже больше месяца из-за травмы.

В ближайшее время, до следующей паузы на матчи сборных, график у нашей команды по-прежнему насыщенный – по две игры в неделю. Ближайший матч – киевское дерби с ФК "Арсенал-Киев", которое "Динамо" проведет условно в гостях, на клубном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Эта игра состоится в воскресенье, 30 сентября. Начало – в 19:30.

На следующей неделе "бело-синие" проведут два матча. В четверг сыграют поединок Лиги Европы в чешском городе Яблонец-над-Нисой, куда отправятся в среду, а в воскресенье примут на "Олимпийском" донецкий "Олимпик". Билеты на этот матч уже можно приобрести как в кассах