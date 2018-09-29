Коноплянка - лучший полевой игрок Шальке

Авторитетное немецкое издание Kicker за каждый матч выставляет игрокам оценки в диапазоне от 1 до 6, где 1 – лучшая оценка, а 6 – худшая.

По мнению Kicker, в нынешнем сезоне Евгений Коноплянка пока идет со средней оценкой 3,5 – это наивысший бал среди всех полевых игроков Шальке.

Больше украинца набрал лишь вратарь Ральф Ферманн – 3,3 балла.

Шальке начал Бундеслигу с пяти поражений в пяти матчах подряд. Шанс заработать первые очки в чемпионате гельзенкирхенцы получат в домашнем поединке с Майнцем, который начнется 29 сентября в 16:30 по киевскому времени.