Ярмоленко забил гол в ворота Манчестер Юнайтед (Видео)

29 сентября в рамках матча 7-го тура чемпионата Англии Вест Хэм принимает Манчестер Юнайтед. По итогам 1-го тайма лондонский клуб выигрывает со счетом 2:0, а один из голов забил полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Видео гола Фелипе Андерсона:

В самом дебюте поединка инициатива хозяев в атаке вылилась в забитый гол. Сабалета прорвался по правому флангу и идеальной передачей нашел Фелипе Андерсона на линии вратарской, который элегантным ударом пяткой пробил Де Хеа. Отметим, в данном эпизоде боковой не заметил минимального офсайда у аргентинского защитника.

Видео гола Ярмоленко:

Второй гол болельщикам пришлось ждать больше 30 минут. На 43-й минуте матча Ярмоленко после подачи с углового воспользовался неразберихой в чужой штрафной и переложив мяч под рабочую левую мощно пробил в сторону ворот: мяч рикошетом от Линделефа залетел в ворота.