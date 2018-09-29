Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: обзор матча (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 7-го тура АПЛ Вест Хэм - Манчестер Юнайтед.
Подопечные Жозе Моуриньо не смогли набрать очки в седьмом туре чемпионата Англии вигре против Вест Хэма(1:3).
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Андерсон, 5, Линделеф (в свои ворота), 43, Арнаутович, 74 — Рашфорд, 71.
Лучшие моменты 1-го тайма:
Лучшие моменты 2-го тайма:
Вест Хэм: Фабиански — Сабалета, Диоп, Бальбуэна, Масуаку — Райс — Ярмоленко (Снодграсс, 72), Нобл, Обьянг, Андерсон (Дианьяна, 90+3) — Арнаутович (Антонио, 83).
МЮ: Де Хеа — Янг, Смоллинг, Линделеф (Рашфорд, 57), Шоу — Мактоминей, Феллаини, Матич, Погба (Фред, 70) — Мартиаль (Мата, 71), Лукаку.
Предупреждение: Янг.