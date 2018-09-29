Олимпик - Александрия 2:3: видео голов и обзор матча

В субботу, 29 сентября, состоялся поединок десятого тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Олимпик» уступил «Александрии» со счетом 2:3. Матч прошел в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Олимпик — Александрия 2:3

Голы: Кольцов, 11, Политыло, 29 — Шастал, 25, Банада, 73, Грицук, 88 (с пенальти)

Олимпик: Махновский — Зубейко, Кравченко, Снурницын, Е. Пасич — Кольцов (Цымбалюк, 85), Политыло (Сондей, 89) — Ксенз (Г. Пасич, 74), Тейшейра, Балашов — Дегтярев

Александрия: Панькив — Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Стецьков (Микицей, 78) — Банада, Запорожан (Грицук, 59), Ковалец — Задерака, Полярус (Ситало, 53), Шастал

Предупреждения: Зубейко, Снурницын — Стецьков, Шастал, Бондаренко