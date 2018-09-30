Санжар: Забиваем себе голы в каждом матче, просто нет слов

Главный тренер донецкого Олимпика Роман Санжар прокомментировал волевую победу Александрии над его подопечными (3:2).

«Очень болезненное поражение. Даже если сыграли бы вничью, все равно было бы обидно, все равно это было бы потерей очков. Проиграть в таком матче… У меня нет слов», — приводит слова Санжара официальный сайт Александрии.

«Обидно за некоторых наших парней, которые стараются и тянут команду. А есть такие, которые не тянут, хотя тоже стараются, но им не хватает класса и мастерства. По сути, мы сами себе привезли все голы».

«У нас было много моментов, однако, к сожалению, таков футбол. Меня возмущают ошибки. Забиваем себе голы в каждом матче. Просто нет слов».

«Досадно, что команда теряет очки из-за нелепых ситуаций. Брак уровня и опыта влияет на всю команду. Ошибки бьют по голове всех. Это трудно терпеть».

После поражения Олимпик остался на шестой позиции в УПЛ, однако его имеют шанс обойти сразу несколько команд в случае завтрашней победы.