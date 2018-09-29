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Серия А: Рома обыграла Лацио в римском дерби
18:26 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: На голы Пеллегрини, Коларова и Фасио, "орлы" смогли ответить лишь точным ударом Чиро Иммобиле, что обеспечило Роме победу в принципиальном поединке (3:1).

«Рома» одержала победу над «Лацио» в матче 7-го тура итальянской Серии А. Римское дерби прошло на стадионе «Олимпико» и завершилось со счётом 3:1 в пользу «волков».

В конце первого тайма голкипер «орлов» Томас Стракоша махнул ногой мимо мяча, при этом чуть не врезавшись в партнёра, ещё два защитника помешали друг другу. Мяч отскочил к Лоренцо Пеллегрину, который, стоя спиной к воротам, пяткой в касание покатил его в сетку.

На 67-й минуте Федерико Фасио на подступах к своей штрафной очень неловко сыграл, ударив мячом в ногу Чиро Иммобиле, тот перехватил мяч, убежал один на один с Робином Ольсеном и пробил в дальний угол под опорную ногу. Спустя несколько минут Александар Коларов закрутил мяч в правый нижний угол ворот «Лацио» мимо «стенки», не оставив голкиперу никаких шансов.

На 86-й минуте Пеллегрини со штрафного навесил к линии вратарской, где Фасио головой вколотил мяч в сетку.

«Рома» набрала 11 очков и поднялась на 5-е место в таблице. «Лацио» (12) — 4-й.

Рома — Лацио 3:1

Голы: Пеллегрини, 45, Коларов, 71, Фасио, 86 — Иммобиле, 67

Рома: Ольсен — Сантон, Манолас, Фасио, Коларов — Де Росси (Кристанте, 73), Нзонзи — Флоренци (Жезус, 83), Пасторе (Пеллегрини, 37), Эль Шаарави — Джеко.

Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Уоллас — Марушич, Пароло (Бадель, 53), Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Кайседо, 81) — Луис Альберто (Корреа, 53), Иммобиле.

Предупреждения: Ольсен, Джеко, Пеллегрини — Бадель.

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Новости спорта, Новости спорта, Серия А, ФК Лацио, ФК Рома.
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