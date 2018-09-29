Ман Сити обыграл Брайтон: Зинченко отыграл весь матч

Отметим, что в это поединке впервые в основе горожан на матч чемпионата Англии вышел украинский полузащитник Александр Зинченко.

Подопечные Хосепа Гвардиолы не ощутили особых проблем против аутсайдера АПЛ: по голу в двух таймах забили Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

Зинченко провел на поле весь поединок, однако не отметился результативными действиями.

«Манчестер Сити» после этой победы выходит на первую строчку в турнирной таблице АПЛ и ожидает матча «Челси» - «Ливерпуль».

АПЛ, 7-й тур

«Манчестер Сити» - «Брайтон 2:0

Голы: Стерлинг, 29, Агуэро, 65

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Зинченко, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане (Марез, 71), Агуэро (Габриэл Жезус, 66).

«Брайтон»: Райан, Данк, Бонг, Монтойя, Даффи, Кайяль, Проппер, Биссума, Кнокерт (Джаханбахш, 78), Марч (Искьердо, 83), Локадия (Мюррей, 73).

Предупреждения: Кнокерт (9), Даффи (42).