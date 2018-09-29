Барселона не смогла обыграть Атлетик

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал защитник Оскар де Маркос, отличившийся на 41-й минуте после передачи хавбека Маркела Сусаеты. Хозяева сравняли счёт в концовке игры благодаря точному удару нападающего Мунира Эль-Хаддади, голевой пас отдал форвард Лионель Месси.

Отметим, каталонцы потеряли очки в чемпионате Испании уже третий раз подряд. Ранее команда Эрнесто Вальверде на выезде проиграла «Леганесу» (1:2) и дома сыграла вничью с «Жироной» (2:2).

«Барселона», набрав 14 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Примеры, «Атлетик» (7) — 14-е.