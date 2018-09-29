Ювентус обыграл Наполи: на счету Роналду два голевых паса

«Ювентус» победил «Наполи» в матче 7-го тура Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 10-й минуте Леонардо Бонуччи грубо ошибся с передачей у своей штрафной. В результате Маркес Аллан пасом нашёл на правом краю чужой штрафной Хосе Кальехона, а тот передал мяч в центр на пустые ворота Дрису Мертенсу. Бельгийцу оставалось с близкой дистанции не промахнуться.

В середине первого тайма Криштиану Роналду разобрался с Эльсеидом Хюсаем на левом фланге атаки, исполнил подачу в центр на линию вратарской, где Марио Манджукич ударом головой отправил мяч в сетку ворот. В начале второй половины Роналду приблизился к чужой штрафной по центру и нанёс удар в ближнюю штангу ворот Давида Оспины. От каркаса ворот мяч отскочил к Манджукичу, а тот отправил его точно в цель.

Вскоре неаполитанцы остались в меньшинстве — Мариу Руй сыграл прямой ногой против Пауло Дибалы поблизости от центра поля и получил за это вторую жёлтую карточку. На 76-й минуте после подачи с углового с правого фланга на ближнюю штангу Роналду головой сбросил мяч во вратарскую, где Бонуччи с нескольких метров переправил мяч точно в цель.

«Ювентус» набрал 21 очко и занимает первое место в таблице. «Наполи» (15) — второй.