Зинченко: Гвардиола - номер один среди всех тренеров мира

Украинец впервые в сезоне сыграл со стартовых минут в матче чемпионата.

«Было важно взять три очка. У нас было много моментов, но „Брайтон“ хорош в защите и обладает качественными игроками впереди.

Гвардиола? Он номер один среди всех тренеров мира и хочет видеть нашу лучшую игру.

Что касается следующего матча, с «Хоффенхаймом» в Лиге чемпионов, то, конечно, этот турнир важен для нас, так что мы надеемся взять три очка», — приводит слова Зинченко BBC.

«Манчестер Сити» набрал 19 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата, обогнав «Ливерпуль» (18), который сегодня сыграет с «Челси» (16).