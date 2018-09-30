Зинченко: Гвардиола - номер один среди всех тренеров мира
Новости спорта: Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал комментарии после матча с «Брайтоном» (2:0) в 7-м туре английской Премьер-лиги.
Украинец впервые в сезоне сыграл со стартовых минут в матче чемпионата.
«Было важно взять три очка. У нас было много моментов, но „Брайтон“ хорош в защите и обладает качественными игроками впереди.
Гвардиола? Он номер один среди всех тренеров мира и хочет видеть нашу лучшую игру.
Что касается следующего матча, с «Хоффенхаймом» в Лиге чемпионов, то, конечно, этот турнир важен для нас, так что мы надеемся взять три очка», — приводит слова Зинченко BBC.
«Манчестер Сити» набрал 19 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата, обогнав «Ливерпуль» (18), который сегодня сыграет с «Челси» (16).