Экс-клуб Ярмоленко сотворил невероятный камбэк в матче Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» потерпел поражение в матче с дортмундской «Боруссией» в рамках 6-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник «Байера» Митчелл-Элия Вайзер, отличившийся на 9-й минуте. До перерыва хозяева удвоили своё преимущество благодаря точному удару защитника Жонатана Та. Во втором тайме за «Боруссию» забили нападающие Якоб Ларсен, Марко Ройс и Пако Алькасер, оформивший дубль.

«Боруссия», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Байер» (6) занимает 12-е место.

В следующем туре дортмундская команда на своём поле сыграет с «Аугсбургом» (6 октября), клуб из Леверкузена в гостях встретится с «Фрайбургом» (7 октября).