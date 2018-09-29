Реал и Атлетико разошлись миром

Мадридский «Реал» не сумел победить «Атлетико» в матче 7-го тура испанской Примеры. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 0:0.

Стоит отметить, что «Реал» потерял очки уже в третьей из последних четырёх игр в рамках чемпионата Испании. Ранее команда Хулена Лопетеги потерпела крупное поражение от «Севильи» (0:3) и сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1).

«Реал», набрав 14 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры, «Атлетико» (12) — 4-е.

В следующем туре «сливочные» на выезде сыграют с «Алавесом» (6 октября), «матрасники» дома встретятся с «Бетисом» (7 октября).

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл из-за травмы не смог доиграть матч 7-го тура испанской Примеры с «Атлетико».

Валлийский футболист начал игру с первых минут, но был заменён сразу после перерыва. По данным журналиста COPE Аранчи Родригеса, у Бэйла травма мышцы бедра.