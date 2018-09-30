Лион потерял очки в чемпионате перед матчем против Шахтера в Лиге чемпионов

В 8-м туре французской Лиги 1 Лион в преддверии игры с Шахтером расписал ничью с Нантом.

Хозяева открыли счет на 22-й минуте, когда Ауару в штрафной никто не помешал вывести Лион вперед. Но по исходу часа игры Нант восстановил равенство в счете благодаря точному удару Боскильи из-за пределов штрафной.

Лион упустил шанс опредить Сент-Этьен и выйти на вторую позицию в турнирной таблице. Отрыв команды Генезио Бруно от лидера ПСЖ после восьми туров составляет 10 очков.

Французский клуб примет Шахтер во вторник, 2 октября. Начало матча — в 22:00. Напомним, встреча будет проходить при пустых трибунах.