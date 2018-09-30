Ярмоленко прокомментировал победу Вест Хэма над МЮ в АПЛ

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко поделился комментариями о матче с "Манчестер Юнайтед" (3:1), в котором один из его ударов привел к голу в ворота Де Хеа. Мяч был внесен в протокол игры как автогол от защитника МЮ Линделефа.

"Не понимаю, почему гол не засчитали на мое имя, надо будет написать позже в Премьер-лигу, - улыбаясь сказал игрок сборной Украины. – Это прекрасный день для нас, для команды и для болельщиков. Это прекрасная победа, я счастлив.

Мы хорошо играли, действовали в более атакующем ключе, чем в матче с "Челси". Показали хорошую игру.

У нас много хороших игроков и мы должны думать о победах, а не о ничьих. Футбол – это не только защита. Мы должны атаковать и играть на три очка.

Мы делаем шаг за шагом. Конечно, сегодня можно порадоваться, но с понедельника нужно сосредоточиться на следующей игре, и мы тоже должны ее выиграть", - сказал Ярмоленко официальному сайту "Вест Хэма".

Следующий матч "Вест Хэма" состоится в пятницу, пятого октября и это будет выездная игра АПЛ с "Брайтоном".