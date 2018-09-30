День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)
Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео)
Новости: Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика
Новости: Бокс: расписание боев на октябрь 2018
Бокс: расписание боев на октябрь 2018
Новости: Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины
X

Лампард сразится с Челси: состоялась жеребьевка Кубка английской лиги

Кубок английской лиги
08:19 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Дерби Каунти отправится в гости к Челси, а Вест Хэму Андрея Ярмоленко предстоит матч с Тоттенхэмом.

Накануне состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги. Матчи 1/8 финала запланированы на 30-31 октября.

Отметим возвращение Фрэнка Лампарда на Стэмфорд Бридж — его Дерби Каунти отправится на выезд к Челси. Также среди интересных матчей можно выделить поединок Тоттенхэма и Вест Хэма Андрея Ярмоленко. А вот команда Александра Зинченко — Манчестер Сити сыграет домашний матч против Фулхэма.

Вашему вниманию все пары 1/8 финала Кубка лиги.

Манчестер Сити — Фулхэм

Борнмут — Норвич

Арсенал — Блэкпул

Лестер — Эвертон/Саутгемптон

Вест Хэм — Тоттенхэм

Мидлсбро — Кристал Пэлас

Челси — Дерби Каунти

Бертон — Ноттингем Форест

Эвертону и Саутгемптону еще предстоит оспорить путевку в 1/8 финала Кубка лиги. Очная встреча "ирисок" со "святыми" запланирована на 2-е октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Кубок английской лиги, Новости футбола, ФК Челси, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)

Польша - США: яркие кадры невероятного матча ЧМ-2018 по волейболу (Фото)
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: яркие моменты победы молотобойцев (Фото)
Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)

Модные звезды на церемонии вручения ФИФА 2018: от Шевченко до Роналдо (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Малиновский продолжает феерить в Бельгии (Видео) Лопетеги: Реал показал характер в матче с Атлетико Лунин попал в заявку Леганеса не матч против Бетиса

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают в спорте
01 Шахматная Олимпиада-2018: Иванчук обыграл испанца Антона
02 Моуриньо прокомментировал действия Ярмоленко в матче Вест Хэм - МЮ
03 Линарес - Котто: видео нокаута и хайлайтов
04 Ломаченко составил свой список лучших боксеров мира: Усик на втором месте
05 Линарес отправил Котто в тяжелый нокаут
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь