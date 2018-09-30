Лампард сразится с Челси: состоялась жеребьевка Кубка английской лиги

Накануне состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги. Матчи 1/8 финала запланированы на 30-31 октября.

Отметим возвращение Фрэнка Лампарда на Стэмфорд Бридж — его Дерби Каунти отправится на выезд к Челси. Также среди интересных матчей можно выделить поединок Тоттенхэма и Вест Хэма Андрея Ярмоленко. А вот команда Александра Зинченко — Манчестер Сити сыграет домашний матч против Фулхэма.

Вашему вниманию все пары 1/8 финала Кубка лиги.

Манчестер Сити — Фулхэм

Борнмут — Норвич

Арсенал — Блэкпул

Лестер — Эвертон/Саутгемптон

Вест Хэм — Тоттенхэм

Мидлсбро — Кристал Пэлас

Челси — Дерби Каунти

Бертон — Ноттингем Форест

Эвертону и Саутгемптону еще предстоит оспорить путевку в 1/8 финала Кубка лиги. Очная встреча "ирисок" со "святыми" запланирована на 2-е октября.