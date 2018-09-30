Лампард сразится с Челси: состоялась жеребьевка Кубка английской лиги
Новости спорта: Дерби Каунти отправится в гости к Челси, а Вест Хэму Андрея Ярмоленко предстоит матч с Тоттенхэмом.
Накануне состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги. Матчи 1/8 финала запланированы на 30-31 октября.
Отметим возвращение Фрэнка Лампарда на Стэмфорд Бридж — его Дерби Каунти отправится на выезд к Челси. Также среди интересных матчей можно выделить поединок Тоттенхэма и Вест Хэма Андрея Ярмоленко. А вот команда Александра Зинченко — Манчестер Сити сыграет домашний матч против Фулхэма.
Вашему вниманию все пары 1/8 финала Кубка лиги.
Манчестер Сити — Фулхэм
Борнмут — Норвич
Арсенал — Блэкпул
Лестер — Эвертон/Саутгемптон
Вест Хэм — Тоттенхэм
Мидлсбро — Кристал Пэлас
Челси — Дерби Каунти
Бертон — Ноттингем Форест
Эвертону и Саутгемптону еще предстоит оспорить путевку в 1/8 финала Кубка лиги. Очная встреча "ирисок" со "святыми" запланирована на 2-е октября.