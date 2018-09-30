Шальке – Майнц: немецкие СМИ оценили игру Коноплянки в матче Бундеслиги

Шальке в матче 6 тура чемпионата Германии победил Майнц со счетом 1:0. Эта победа стала первой в нынешнем чемпионате для подопечных Доменико Тедеско.

Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Украинец был одним из самых активных игроков в своей команде. Евгений стал автором голевой передачи на Алессандро Шопфа, который забил единственный гол в матче.

Кроме того, Коноплянка мог и сам забивать: на 60-й минуте ударом со штрафного почти попал в девятку, но мяч проскользнул по перекладине, а на 72-й он в падении с нескольких метров снова пробил в нее.

Немецкий портал Westdeutsche Allgemeine Zeitung назвал украинца лучшим игроком матча, оценив его игру выше всего в команде – 2 балла.

"Коноплянка – самый опасный игрок в составе Шальке. Дважды (60 и 72 минуты) он попал в перекладину и создал единственный в матче гол для Шопфа роскошной передачей с фланга. Коноплянка сыграл большую роль в этом успехе", – пишет издание.

Коллеги WAZ с Ruhr Nachrichten также отметили игру Коноплянки, поставив ему вместе с Амином Харитом лучшие оценки – по 2,5 балла.

"Сильный футбол Коноплянки на левом фланге. В частности, оттуда он выполнил прекрасную подачу, после которой Шальке повел в счете. Иногда слишком долго держал мяч у себя, но, несомненно, был самым активным игроком команды в атаке", – отмечает RN.