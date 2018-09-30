Наставник Шальке прокомментировал действия Коноплянки в матче против Майнца

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско прокоментировал минимальную победу своей командцы над Майнцем (1:0).

«Мы очень рады выиграть наши первые три очка в сезоне, с плеч упал большой вес. Рад за поклонников и за команду. В целом, первый тайм был хорошим. Мы показали хороший футбол и здорово их прессинговали».

«Сегодня мы сыграли спокойно и рассудительно, что нам стоит попробовать делать каждые 90 минут. У нас шла игра на флангах, потому что Евгений Коноплянка и Хамза Мендиль постоянно оказывали давление на соперников. Амин Харит удачно поддерживал атаку, а Суат Сердар был внимателен, подчищая игру в центре поля».

«Хотелось бы поздравить всю команду. Мы доминировали в центре поля и нашли успешный баланс между короткими и длинными передачами. Могли решать исход встречи во втором тайме, особенно после контратак».

Действующий вице-чемпион Германии после пяти поражений в стартовых пяти турах Бундеслиги отпраздновал первую победу. Евгений Коноплянка отметился голевой передачей.