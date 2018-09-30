Трогательное видео, как Шевченко отметил день рождения в семейном кругу

Наставнику национальной сборной Украины Андрею Шевченко исполнилось 42 года. Провести этот замечательный праздник легендарный форвард решил в кругу семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thank you to everyone for all the birthday wishes! Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 29 Сен 2018 в 8:04 PDT

Автор видеозаписи решил сохранить тайну, и так и не показал нам, смог ли Андрей Николаевич задуть все свечи. Однако, вне зависимости от результата этого челленджа, пожелаем ему исполнения всех желаний, а также успехов во всех сферах своей деятельности.

В свой день рождения Андрей Шевченко пошел на футбол.

Камеры запечатлели Шевченко на матче чемпионата Англии между "Челси" и "Ливерпулем", который закончился со счетом 1:1.

Компанию Шевченко на "Стэмфорд Бридж" составили его бывший одноклубник Майкл Эссьен, а также экс-ассистент Жозе Моуриньо Руи Фариа.

Напомним, что недавно Шевченко огласил список легионеров, которые будут вызваны в состав сборной на октябрьские матчи.