Трогательное видео, как Шевченко отметил день рождения в семейном кругу
Новости спорта: Главному тренеру сборной Украины исполнилось 42 года.
Наставнику национальной сборной Украины Андрею Шевченко исполнилось 42 года. Провести этот замечательный праздник легендарный форвард решил в кругу семьи.
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Автор видеозаписи решил сохранить тайну, и так и не показал нам, смог ли Андрей Николаевич задуть все свечи. Однако, вне зависимости от результата этого челленджа, пожелаем ему исполнения всех желаний, а также успехов во всех сферах своей деятельности.
В свой день рождения Андрей Шевченко пошел на футбол.
Камеры запечатлели Шевченко на матче чемпионата Англии между "Челси" и "Ливерпулем", который закончился со счетом 1:1.
Компанию Шевченко на "Стэмфорд Бридж" составили его бывший одноклубник Майкл Эссьен, а также экс-ассистент Жозе Моуриньо Руи Фариа.
Напомним, что недавно Шевченко огласил список легионеров, которые будут вызваны в состав сборной на октябрьские матчи.