Лунин попал в заявку Леганеса не матч против Бетиса

Андрей Лунин попал в заявку Леганеса на матч против Бетиса.

На сегодняшнюю встречу Леганес заявил двух голкиперов. Помимо украинца, шанс выйти с первых минут имеет основной вратарь команды Иван Куэльяр.

Напомним, раньше главный тренер клуба Маурисио Пеллегрино говорил, что Лунину требуется больше времени на адаптацию в Испании.

19-летний украинец перебрался в Реал из Зари этим летом и провел с основой бланкос предсезонку, однако лишился места и перспектив в составе после перехода Тибо Куртуа из Челси.

Напомним, по условиям арендного соглашения между Леганесом и мадридским Реалом, которому принадлежит контракт Лунина, 19-летний голкипер должен отстоять минимум 15 матчей. В противном случае клубу придется выплатить определенную сумму компенсации.