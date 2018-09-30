Лопетеги: Реал показал характер в матче с Атлетико

В 7 туре чемпионата Испании Реал на своем поле сыграл в безголевую ничью с Атлетико (0:0).

По итогам матча действия своих подопечных прокомментировал главный тренер мадридцев Хулен Лопетеги.

"Почему мы не сумели выиграть? Потому что не забили в ворота соперника", — начал Хулен.

"В целом мы показали хороший футбол, особенно в завершении первого тайма. Все моменты Атлетико – следствие наших ошибок, а не их креативной игры. Мы сумели справиться со всеми негативными обстоятельствами, но без голов нельзя одержать победу. Во втором тайме команда воспряла духом, особенно учитывая наши кадровые потери. Мы бились за победу. В целом у меня позитивные ощущения. Реал показал характер", — заключил Лопетеги.

После 7 туров Реал занимает 2 место в турнирной таблице Примеры, отставая от Барселоны лишь по дополнительным показателям.