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Лион - Шахтер: стала известна бригада арбитров на матч Лиги чемпионов

Андрис Трейманис
14:04 Сегодня Телеграф
Сегодня
Фото: УЕФА

Новости спорта: На поединке второго тура будет работать бригада арбитров из Латвии

Стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между французским "Лионом" и донецким "Шахтером". Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным рефери назначен 33-летний Андрис Трейманис из Латвии.

В роли его ассистентов выступят Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. Четвертый арбитр – Раймондс Татрикс. Дополнительными ассистентами рефери будут Александр Голубев и Эдгар Мальцев. Все представляют Латвию.

Напомним, "Шахтер" свой матч с "Лионом" проведет на выезде. Игра состоится во вторник, 2 октября. Начало – в 22.00. Добавим, что матч "Лион" – "Шахтер" в Лиге чемпионов пройдет при пустых трибунах.

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Новости спорта, Андрис Трейманис, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Лион, ФК Шахтер, Футбол.
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