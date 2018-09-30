Лион - Шахтер: стала известна бригада арбитров на матч Лиги чемпионов

Стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между французским "Лионом" и донецким "Шахтером". Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным рефери назначен 33-летний Андрис Трейманис из Латвии.

В роли его ассистентов выступят Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. Четвертый арбитр – Раймондс Татрикс. Дополнительными ассистентами рефери будут Александр Голубев и Эдгар Мальцев. Все представляют Латвию.

Напомним, "Шахтер" свой матч с "Лионом" проведет на выезде. Игра состоится во вторник, 2 октября. Начало – в 22.00. Добавим, что матч "Лион" – "Шахтер" в Лиге чемпионов пройдет при пустых трибунах.