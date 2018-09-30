Шевченко: Мне удалось побыть с семьей, а это самое главное

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как провел свой 42-й день рождения.

"Мне удалось побыть с семьей, а это самое главное. За многие годы в футболе такое бывало далеко не всегда, но на этот раз я провел время со своими мальчишками. С самого утра отвез сына на тренировку, а потом поиграл в гольф.

Поздравлений было много, мне очень приятно. Звучали они от Президента Украины, от моего родного клуба, других отечественных и зарубежных команд, от федерации футбола страны.

Днем посмотрел игру "Вест Хэма" и порадовался за Андрея Ярмоленко. Да и остальные сборники вчера отыграли на отличном уровне. Тот же Женя Коноплянка, который тоже отмечал день рождения. Я ему, конечно, звонил. Для меня игра наших футболистов стала самым лучшим подарком. Ну а закончился день посещением матча "Челси" - "Ливерпуль". Это был потрясающий футбол. Такие скорости!

Застолье? Несколько раз удавалось. В Милане праздновал 25 лет, а в Лондоне, когда перешел в "Челси", отмечал тридцатилетие.

Валерий Лобановский? Тренер такие вещи не пропускал, всегда уделял внимание каждому футболисту.

Так было во всех командах, где я играл. Именинник приносил торт, соки и так далее. Запомнился, кстати, мой первый день рождения в "Милане". Мне тогда ребята сюрприз устроили. Было приятно, я ведь только туда перешел. Сегодня из Италии меня тоже тепло поздравили", - сказал Шевченко.