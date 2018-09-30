Голевой пас Коноплянки в матче против Майнца (Видео)

В поединке «Шальке» - «Майнц» хозяева вышли вперед на 11-й минуте встречи.

В результативной атаке принял участие Евгений Коноплянка, сделавший голевой пас на Алессандро Шопфа. Украинец принял мяч на фланге, протянул его к лицевой линии и навесил на голову австрийца. Матч так и завершился со счетом 1:0.

Авторитетное немецкое издание Kicker за каждый матч выставляет игрокам оценки в диапазоне от 1 до 6, где 1 – лучшая оценка, а 6 – худшая.

По мнению Kicker, в нынешнем сезоне Евгений Коноплянка пока идет со средней оценкой 3,5 – это наивысший бал среди всех полевых игроков Шальке.

Больше украинца набрал лишь вратарь Ральф Ферманн – 3,3 балла.