Инфантино хочет обязать игроков посещать церемонию вручения наград ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино остался недоволен отсутствием нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси на церемонии вручения наград лучшим игрокам года в рамках шоу The Best FIFA Football Awards.

Как сообщает AS, Инфантино попросил юристов ФИФА принять меры, чтобы церемонию посещали все номинанты.

Напомним, в этом году лучшим игроком был признан полузащитник мадридского "Реала" и национальной команды Хорватии Лука Модрич. На награду претендовали также Роналду и хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах. Криштиану и Месси, которые пропустили церемонию, попали в символическую сборную ФИФА.

В 2018-м Модрич вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира, где "клетчатые" уступили французам со счётом 2:4. Ранее 33-летний игрок был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА и лучшим полузащитником Лиги чемпионов-2017/18.