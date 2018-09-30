Динамо в скандальном матче обыграло Арсенал-Киев (Видео)
Новости спорта: Видео обзор матча 10-го тура чемпионата Украины по футболу Арсенал-Киев - Динамо.
Гол Миккеля Дуэлунда принес Динамо победу в тяжелейшем матче (1:0), динамовцы доигрывали игру в меньшинстве и без тренера.
Арсенал-Киев - Динамо 0:1
Голы: Дуэлунд, 35.
Лучшие моменты 1-го тайма:
Лучшие моменты 2-го тайма:
Арсенал-Киев: Ситало — Насонов, Майданевич, Карась, Сагуткин — Евтоски, Домбровский — Семотюк (Баланюк, 46, (Стрижак, 87)), Семенюк, Доронин (Бушман, 83) — Гринь.
Динамо: Бущан – Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Сидорчук, Буяльский – Морозюк (Беседин, 73), Цыганков, Дуэлунд (Бойко, 56) — Вербич.
Предупреждения: Домбровский, Карась, Сагуткин, Евтоски — Бурда, Морозюк, Беседин.
Удаление: Бущан, 52 (прямая красная карточка), Шабанов , 75 (прямая красная карточка).