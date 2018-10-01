Гвардиола наказал игрока Ман Сити за посещение боя Джошуа - Поветкин

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола принял меры в отношении защитника Бенжамена Менди за опоздание на восстановительные процедуры. По информации Goal, испанский специалист на неделю отстранил француза от занятий с командой.

Менди продолжает восстановление после травмы плюсневой кости. 23 сентября он опоздал на три часа на восстановительные процедуры и объяснил это посещением боксёрского боя между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным в Лондоне. Поединок состоялся поздно вечером 22 сентября и завершился поражением россиянина нокаутом в седьмом раунде. Гвардиола посчитал, что это не является уважительной причиной для опоздания.

Бенжамен выступает за «Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и отдал четыре результативные передачи.

Ранее суд лишил защитника водительских прав на 12 месяцев.