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Суркис: Беспредел, компетенция арбитра вызывает вопросы

Игорь Суркис
07:37 Сегодня Телеграф
Трибуна
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Президент «Динамо» раскритиковал арбитров поединка с киевским «Арсеналом».

Президент «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал арбитров матча 10-го тура украинской Премьер-лиги против «Арсенала-Киева» (1:0).

«Компетенция арбитра вызывает вопросы. Он находится на поле, когда Цыганков забивает чистейший мяч, но он его не засчитывает. Там было два метра до офсайда. Как такое может быть?

Паулу Фонсека тоже критикует судейство? Я не знаю, о чем говорит португалец, я знаю, о чем говорю я. Вы же сегодня своими глазами видели этот беспредел», – сказал Суркис.

Напомним, Динамо вдевятером выиграло киевское дерби у Арсенала.

Арсенал Киев — Динамо Киев. Обзор матча. 0:1

Напомним, во время матча главный арбитр встречи Николай Балакин удалил двух игроков «Динамо», а также главного тренера Александра Хацкевича.

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Новости спорта, Игорь Суркис, Новости спорта, УПЛ, ФК Арсенал (Киев), ФК Динамо (Киев).
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