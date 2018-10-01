Суркис: Беспредел, компетенция арбитра вызывает вопросы

Президент «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал арбитров матча 10-го тура украинской Премьер-лиги против «Арсенала-Киева» (1:0).

«Компетенция арбитра вызывает вопросы. Он находится на поле, когда Цыганков забивает чистейший мяч, но он его не засчитывает. Там было два метра до офсайда. Как такое может быть?

Паулу Фонсека тоже критикует судейство? Я не знаю, о чем говорит португалец, я знаю, о чем говорю я. Вы же сегодня своими глазами видели этот беспредел», – сказал Суркис.

Напомним, Динамо вдевятером выиграло киевское дерби у Арсенала.

Арсенал Киев — Динамо Киев. Обзор матча. 0:1

Напомним, во время матча главный арбитр встречи Николай Балакин удалил двух игроков «Динамо», а также главного тренера Александра Хацкевича.