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Хацкевич: Журналисты напрягают с микроклиматом в команде

Александр Хацкевич
11:33 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Тренер киевлян Александр Хацкевич недоволен отношением журналистов к команде.

Главный тренер Динамо после игры с Арсеналом-Киев заявил, что у его команды есть характер, а также предъявил претензии к СМИ в интервью программе Профутбол.

«Это у нас уже пятая игра за две недели, нас проверяют на характер. И видно, что у команды он есть. Мы благодарны нашим болельщикам, которые в эти тяжелые минуты поддерживали команду.

Это вы, журналисты, напрягаете с этим микроклиматом. Сидеть возле клавиш или телевизора — очень легко. У каждой команды есть серия, которая когда-то заканчивается. Мы не обращали внимания. Мы попали в ту ситуацию сами и сами из нее потихоньку выходим. Пусть журналисты говорят. Мы будем делать свое дело и добиваться результата шаг за шагом», — рассказал Хацкевич.

Кроме того, белорусский наставник рассказал о разговоре с удаленными игроками.

«Команда поддержала ребят. Они чувствуют свою вину. Но главное — мы выиграли сегодня, и президент зашел поблагодарил ребят. И я их поблагодарил. Очень тяжелый график, и они — молодцы сегодня», — добавил тренер.

Напомним, Динамо добыло минимальную победу в матче с Арсеналом (1:0), заканчивая встречу вдевятером.

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Новости спорта, Александр Хацкевич, УПЛ, ФК Арсенал (Киев), ФК Динамо (Киев).
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