Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Лион - Шахтер

Во вторник, 2 октября, футболисты донецкого "Шахтера" проведут во Франции матч второго тура Лиги чемпионов против "Лиона".

Букмекеры "видят" фаворитом предстоящей дуэли французский клуб.

Так, лидер букмекерского дела - контора William Hill оценивает победу "Лиона" коэффициентом 1,83, успех "Шахтера" - в 4,00, а ничью - в 3,80.

На встрече будет работать латвийская бригада судей. Главный рефери - Андрис Трейманис, лайнсмены - Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников, Четвертый арбитр - Раймондс Татрикс.

За всю историю еврокубковых турниров "Шахтер" шесть раз выступал во Франции - 4 победы, 2 поражения (2005 год, с "Ренном" - 1:0, 2006-й, с "Лиллем" - 2:3, 2007-й, с "Нанси" - 1:0, 2009-й, с "Марселем" - 2:1 и "Тулузой" - 2:0, 2015-й, с "ПСЖ" - 0:2).

С "Лионом" донетчане в официальных поединках не встречались, сыграли лишь товарищеский матч на сборах в городе Анси в 2014 году. Французы победили - 4:1.

В первом туре нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА (групgа F) "Шахтар" сыграл в Украине вничью (2:2) с немецким "Хоффенхаймом", а "Лион"сенсационно, для тех же букмекеров, обыграл в Аанглии "Манчестер Сити" - 2:1.

Матч "Лион" - "Шахтер" состоится во вторник на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в пригороде Лиона Десин-Шарпье и начнется в 22.00. При этом по решению УЕФА встреча пройдет при пустых трибунах.

Игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".