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Погба: Вы что, хотите моей смерти?

Поль Погба
12:02 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Лидер Манчестер Юнайтед Поль Погба был раздосадован после поражения Вест Хэму.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался беседовать с журналистами после поражения команды в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:3), сообщает Goal.com.

После игры, когда футболисты начали покидать стадион, в микст-зоне арены журналисты попытались взять интервью у проходившего мимо француза. Однако тот ответил следующей фразой: «Вы что, хотите моей смерти?».

Ранее между Погба и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью разгорелся конфликт. Португалец остался недоволен дисциплиной игрока и лишил его звания вице-капитана команды. На пресс-конференции перед матчем с «Вест Хэмом» специалист заявил, что «после долгого анализа решил, что Погба – просто игрок, а не капитан».

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Новости спорта, АПЛ, Поль Погба, ФК Вест Хэм Юнайтед, ФК Манчестер Юнайтед.
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