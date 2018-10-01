Погба: Вы что, хотите моей смерти?

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался беседовать с журналистами после поражения команды в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:3), сообщает Goal.com.

После игры, когда футболисты начали покидать стадион, в микст-зоне арены журналисты попытались взять интервью у проходившего мимо француза. Однако тот ответил следующей фразой: «Вы что, хотите моей смерти?».

Ранее между Погба и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью разгорелся конфликт. Португалец остался недоволен дисциплиной игрока и лишил его звания вице-капитана команды. На пресс-конференции перед матчем с «Вест Хэмом» специалист заявил, что «после долгого анализа решил, что Погба – просто игрок, а не капитан».