Голкипер Акинфеев завершил карьеру в сборной России

«У каждой истории есть своё начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной. Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но всё-таки успехом», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Также голкипер объяснил причины своего решения: «15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится всё труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учётом былых травм всё больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень чётко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодёжь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!»

Не забыл Акинфеев и обратиться со словами благодарности ко всем, кто повлиял на его карьеру: «Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнёров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны. Россия — вперёд!»

Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году. В составе национальной команды голкипер становился обладателем бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году. Минувшим летом на домашнем чемпионате мира россияне добрались до четвертьфинала, где уступили Хорватии. На мундиале Акинфеев принял участие во всех пяти матчах команды, среди которых также встречи группового этапа с Саудовской Аравией (5:0), Египтом (3:1) и Уругваем (0:3), а также игра с Испанией в 1/8 финала, где Игорь отразил решающий пенальти в исполнении соперника и позволил сборной установить командный рекорд. В этих матчах вратарь россиян семь раз вынимал мяч из сетки ворот.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей профессиональной карьеры. Голкипер дебютировал в составе московского клуба в 2002 году и за это время успел провести за «армейцев» более 400 матчей.