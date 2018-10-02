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Грозный о работе в Арсенале: Тренер ничего не должен бояться

Вячеслав Грозный
06:59 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Новый главный тренер киевского Арсенала Вячеслав Грозный прокомментировал свое назначение на пост.

Ранее стало известно, что новым тренером команды Арсенал-Киев будет Вячеслав Грозный.

По словам самого наставника, он не боится предстоящих трудностей и готов помочь "канонирам".

"Дело не в том, думаю я спасти или не спасти команду. Важно поставить игру", — начал Грозный.

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"Если поставить игру – команда будет набирать очки. В этом у меня сомнения нет".

"Мы сейчас на базе не будем смотреть в таблицу, чтобы она не отвлекала игроков, или мешала им готовиться. Я только приступил к обязанностям, практически никого не знаю, и они не знают меня".

"Возможно, они где-то боятся меня. Слышали, что я где-то жесткий, но я нормальный, как и вы. Да, сейчас очень сложный период, я это понимаю. Чего бояться? Тренер ничего не должен бояться", — заключил Грозный в интервью Футбол News.

В данный момент Арсенал занимает последнее 12 место в турнирной таблице, имея в активе всего 4 очка после 10 матчей.

Следующий поединок киевская команда проведет 7 октября на выезде против Ворсклы.

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Новости спорта, Арсенал Киев, Вячеслав Грозный, УПЛ.
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