Игрока Динамо вызвали в сборную Польши на матчи Лиги Наций

Правый защитник киевского Динамо Томаш Кенджера вызван в национальную сборную Польшу, сообщает сайт федерации футбола страны.

Lista powołanych na najbliższe mecze z Portugalią (11.10) i Włochami (14.10)! pic.twitter.com/rVpKbu8ObM — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 1 октября 2018 г.

Главный тренер поляков Ежи Бржечек вызвал на ближайшие матчи команды 27 футболистов, среди которых нашлось место и защитнику Динамо.

В рамках Лиги наций Польша сначала сыграет с командой Португалии (11 октября), а затем проведет матч с Италией (14 октября). Оба поединка пройдут в Польше.

Также вызовы в сборную получили венгерский защитник киевлян Тамаш Кадар и хорват Йосип Пиварич. Венгрия сыграет в Лиге наций с Грецией и Эстонией, а Хорватия померяется силами с Англией и проведет спарринг с Иорданией.