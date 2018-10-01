Кобин об ФК Минай и Второй лиге: Можно на каталке еще доигрывать

Полузащитник ФК Минай Василий Кобин рассказал, почему выбрал закарпатскую команду и оценил уровень Второй лиги Украины.

"Думал, буду играть до 35 лет.

У меня было предложение из Венгрии, но не получилось, также был Кипр, но там тоже не получилось. Я уже хотел заканчивать карьеру, но ребята попросили им помочь, встряхнуть команду, поделиться опытом.

Я согласился, но в футбол уже не хотел играть. Тренеры говорят, что на одной ноге никого не обыграешь, но во Второй лиге можно. Если у тебя хорошая школа можно вообще без ног выходить. Можно на каталке еще доигрывать", – сказал Кобин в программе Профутбол.

Напомним, Минай возглавляет турнирную таблицу группы А Второй лиги, имея в активе 20 очков.