Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров

Официальный сайт комитета арбитров опубликовал список судей, ассистентов арбитров, наблюдателей арбитража, по которым продолжается расследование по участию в матчах с фиксированным результатом.

Арбитры УПЛ: Миланич Владимир, Даньковский Владимир.

Арбитры Первой лиги: Арановский Виктор, Каленов Александр, Маляр Виталий, Павлюк Александр, Петренко Евгений.

Ассистенты Первой лиги: Вишневский Юрий, Курцеба Эдуард, Почепецкий Павел, Старча Сергей.

Также были названы арбитры, ассистенты арбитра, наблюдатели арбитража, по которым были прекращены следственные действия.

Арбитры Первой лиги: Деревинский Алексей, Шандор Александр, Сахно Александр, Соловьян Александр

Арбитр Второй лиги: Песоцкий Ярослав.

Арбитры U-19: Панасюк Тарас, Садовый Александр

Ассистенты Первой лиги: Дорошенко Владимир, Кузьменко Николай, Сердюк Денис, Соботюк Роман.

Ассистенты Второй лиги: Ковальчук Юрий, Притула Олег.

Инспекторы: Боклажко Станислав, Головко Владимир, Дяденко Виталий, Лемех Ярослав, Скорейко Юрий.