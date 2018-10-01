Договорные матчи: опубликован список подозреваемых арбитров
Новости спорта: На сайте комитета арбитров обнародован список отстраненных арбитров, которых обвиняют в договорных матчах.
Официальный сайт комитета арбитров опубликовал список судей, ассистентов арбитров, наблюдателей арбитража, по которым продолжается расследование по участию в матчах с фиксированным результатом.
Арбитры УПЛ: Миланич Владимир, Даньковский Владимир.
Арбитры Первой лиги: Арановский Виктор, Каленов Александр, Маляр Виталий, Павлюк Александр, Петренко Евгений.
Ассистенты Первой лиги: Вишневский Юрий, Курцеба Эдуард, Почепецкий Павел, Старча Сергей.
Также были названы арбитры, ассистенты арбитра, наблюдатели арбитража, по которым были прекращены следственные действия.
Арбитры Первой лиги: Деревинский Алексей, Шандор Александр, Сахно Александр, Соловьян Александр
Арбитр Второй лиги: Песоцкий Ярослав.
Арбитры U-19: Панасюк Тарас, Садовый Александр
Ассистенты Первой лиги: Дорошенко Владимир, Кузьменко Николай, Сердюк Денис, Соботюк Роман.
Ассистенты Второй лиги: Ковальчук Юрий, Притула Олег.
Инспекторы: Боклажко Станислав, Головко Владимир, Дяденко Виталий, Лемех Ярослав, Скорейко Юрий.